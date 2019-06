Z opublikowanych we wtorek danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat wynika, że w maju wzrost wskaźnika inflacji HICP spowolnił wobec kwietnia do 1,2 proc. z 1,7 proc. w strefie euro, a w całej UE do 1,6 proc. z 1,9 proc. (rok do roku).

"Najwyższy wkład do rocznej stopy inflacji w strefie euro miały usługi (+0,47 p.p.) i energia (+0,38 p.p.)" - wskazują eksperci MPiT w informacji o danych Eurostatu.

Jak dodają, najniższy wzrost wskaźnika odnotowano na Cyprze (+0,2 proc.), w Portugalii (+0,3 proc.) i Grecji (+0,6 proc.), natomiast najwyższy w Rumunii (+4,4 proc.), na Węgrzech (+4 proc.) i Łotwie (+3,5 proc.).

"Dla Polski wskaźnik wyniósł 2,2 proc. i wzrósł wobec kwietnia o 0,1 p.p., podobnie jak w krajach regionu" - zaznacza MPiT.

Z kolei według wtorkowych wstępnych danych Eurostatu w okresie styczeń-kwiecień br. eksport 28 krajów UE wzrósł o 4,9 proc., do ok. 654,9 mld euro, a import o 6,6 proc., do ok. 676,7 mld euro. "W rezultacie odnotowano wzrost deficytu o 11,4 mld euro, do ok. 21,7 mld euro" - wskazuje MPiT.

Największym partnerem handlowym UE 28 w analizowanym okresie były Stany Zjednoczone, z którymi obroty osiągnęły wartość ponad 241 mld euro. Na kolejnym miejscu uplasowały się Chiny (obroty ok. 206,5 mld euro) oraz Szwajcaria (ponad 91 mld euro).

"W ujęciu przedmiotowym najszybciej rósł eksport artykułów rolno-spożywczych (o 9,6 proc. rdr, do ok. 42,4 mld euro) oraz wyrobów przemysłu chemicznego (o 7,8 proc. rdr, do ok. 126,4 mld euro). Zaś sprzedaż dominujących w unijnym eksporcie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (ok. 40 proc. udziału) wzrosła o 3 proc. rdr, do ok. 264,5 mld euro" - zaznacza resort.

Najszybszy wzrost importu odnotowano w przypadku wyrobów przemysłu chemicznego (o 10,7 proc. r/r, do ok. 73,7 mld euro) oraz wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 8 proc. r/r, do ok. 213,7 mld euro). Szybszy niż przeciętnie eksport towarów spośród państw UE28 odnotowano w 17 krajach, z kolei szybszy niż przeciętnie import odnotowano w 11.

Według wstępnych danych Eurostatu polski eksport wzrósł o 3 proc. rok do roku, do ok. 74,6 mld euro, a import o 2 proc. rdr, do ok. 75,5 mld euro, co przełożyło się na zmniejszenie deficytu o 0,5 mld euro, do ok. 0,9 mld euro - podkreśliło MPiT.

