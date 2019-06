Tylko na Forsal.pl

Terminal przykryty wielką przezroczystą kopułą, z dachem w kształcie litery „X”, czy też cały tonący w zieleni. To koncepcje, które Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu zaproponowały znane biura architektoniczne m.in. Foster and Partners czy Zaha Hadid Architects. Mają być inspiracją do dalszego projektowania lotniska.