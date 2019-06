"Na ten moment nie mamy informacji o obywatelach Polski wśród poszkodowanych w zamachach. Służby konsularne są w kontakcie z władzami lokalnymi, mamy wszystkie informacje i monitorujemy sytuację" - powiedziała PAP Suwara.

Zaznaczyła, że tak w przypadku Tunezji, jak i wszystkich innych krajów MSZ apeluje do Polaków, by odpowiednio przygotowali się do wyjazdów. "W ramach przygotowania pierwszym etapem jest weryfikacja dokumentów podróży, w tym sprawdzenie czy posiada się ważną wizę. Kolejną istotną rzeczą jest ubezpieczenie turystyczne - powinno ono odpowiadać typowi aktywności, którą planujemy w czasie wakacji. Trzecia rzecz to weryfikacja informacji co do tego, jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa" - powiedziała rzecznik MSZ.

Jak podkreśliła, kolejną ważną i zalecaną przez resort kwestią jest zarejestrowanie się w bazie danych "Odyseusz". Można ją znaleźć pod adresem https://odyseusz.msz.gov.pl/. Rejestrując się w niej - podkreśliła Suwara - należy podać swoje dane, w tym informację dokąd podróżujemy, w jakim regionie kraju docelowego będziemy przebywać, a także dane osoby, która pozostaje w Polsce i w razie, gdyby wymagała tego sytuacja, będzie osobą do kontaktu z MSZ.

"Co do samej Tunezji oceniamy, że poziom bezpieczeństwa wymaga ostrożności. Natomiast jest on zróżnicowany w zależności od tego, o którym regionie Tunezji mówimy" - stwierdziła Suwara. Zaznaczyła, że w przypadku Tunezji MSZ stosuje trzy różne poziomy ostrzeżeń: "zachowanie szczególnej ostrożności", "MSZ odradza podróże, które nie są konieczne" oraz "MSZ odradza wszelkie podróże".

"W zależności o tego, który to jest region, konkretna z naszych rekomendacji ma zastosowanie. Podkreślam, to nasza rekomendacja, nie jest ona w żaden sposób prawnie zobowiązująca" - powiedziała rzecznik MSZ. Dodała, że MSZ generalnie odradza wyjazdy indywidualne do Tunezji. "Sugerujemy wyjazdy zorganizowane, grupowe. Zalecamy też, by nie poruszać się w porze wieczornej i popołudniowej poza obszarami turystycznymi" - dodała.

Jak dodała, aktualne informacje na tematy związane z podróżami zagranicznymi można też znaleźć na koncie Twitterze: @PolakZaGranica. "Przekazujemy tam na bieżąco informacje o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu Polaków" - zaznaczyła rzecznik MSZ.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Tunezji poinformowało, że w czwartek w Tunisie doszło do dwóch samobójczych zamachów terrorystycznych. W jednym z nich zginął policjant, a kilka osób zostało rannych.

Pierwszy atak miał miejsce w centrum miasta, nieopodal ambasady Francji. W tym ataku zginął policjant, a jeden funkcjonariusz i trzech cywilów zostało rannych. Drugi zamachowiec wysadził się w powietrze w pobliżu komisariatu policji na przedmieściach. Cztery osoby zostały ranne. Nie wiadomo, kto stoi za atakami. Rzecznik MSW Tunezji Sofian Zaak poinformował, że sprawców jeszcze nie zidentyfikowano. Zaapelował też o zachowanie spokoju.(PAP)

autor: Marzena Kozłowska