BNP Paribas BP sfinalizował sprzedaż działalności faktoringowej za 45 mln zł



Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska zawarł z BGŻ BNP Paribas Faktoring - spółką zależną od BNP Paribas z siedzibą w Paryżu - umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej (ZORG), podał bank. Cena sprzedaży ZORG wyniosła 45 mln zł. Szacowany jednorazowy wpływ sprzedaży na wynik brutto banku wyniesie 45 mln zł i zostanie rozpoznany w II kwartale br., podano także.

"Na mocy umowy sprzedaży ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2019 r. bank sprzedał spółce faktoringowej ZORG oraz przeniósł na spółkę faktoringową zobowiązania związane z prowadzeniem Działalności Faktoringowej, wyszczególnione w umowie sprzedaży. Spółka faktoringowa stała się również stroną stosunków pracy w odniesieniu do przenoszonych pracowników" - czytamy w komunikacie.

Cena sprzedaży ZORG wyniosła 45 mln zł - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

"Szacowany jednorazowy wpływ sprzedaży na wynik brutto banku wyniesie 45 mln zł i zostanie rozpoznany w II kwartale 2019 roku. Szacuje się ponadto, że w wyniku sprzedaży nastąpi poprawa jednostkowych współczynników kapitału podstawowego Tier I (CET I) i kapitału Tier I (Tier I) o 0,21 pkt proc. oraz jednostkowego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,25 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na 31 marca 2019 r. W przypadku współczynników skonsolidowanych szacuje się, że poprawa wyniesie odpowiednio 0,2 pkt proc. i 0,24 pkt proc." - czytamy dalej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)