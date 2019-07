Borys-Szopa: złożono już ponad 2 mln wniosków o świadczenie 500 plus i "Dobry Start"

Źródło: PAP

Od 1 lipca złożono już ponad 2 mln wniosków online o świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" i "Dobry Start" - poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Jak dodała, ponad 1,32 mln to wnioski o 500 plus.