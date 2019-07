Źródło: PAP

W latach 2018-2019 zasoby złota NBP wzrosły o 125,7 ton, do 228,6 ton - podał bank centralny. Dodał, że blisko połowa polskiego złota zostanie sprowadzona do kraju. Jak podkreślił prezes NBP Adam Glapiński, udało się podjąć działania w celu repatriacji znacznej części polskiego złota do kraju.