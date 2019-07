Niewybuch znaleziono podczas prac budowlanych niedaleko siedziby Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

W okolicy bomy produkcji amerykańskiej władze utworzyły strefę ewakuacyjną. Obejmuje ona oprócz budynku EBC m.in. kilka szpitali. W niedzielę zamknięty będzie również frankfurcki ogród zoologiczny i kilka dróg w centrum miasta. Możliwe są opóźnienia komunikacji publicznej i na frankfurckim lotnisku.

Swoje domy przed ósmą rano opuścić będzie musiało ok. 16,5 tys. osób. Po upewnieniu się przez policję, że nikt nie przebywa w strefie saperzy rozpoczną rozbrajanie bomby. Oczekuje się, że potrwa to do godz. 18.

Służby bezpieczeństwa w największym mieście Hesji są doświadczone w usuwaniu niewybuchów. We wrześniu 2017 roku z powodu blisko dwutonowej bomby ewakuowano 65 tys. mieszkańców Frankfurtu nad Menem.