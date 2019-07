Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 spadł 0,1 proc. do 2.339,07 pkt., WIG zniżkował 0,1 proc. do 60.582,98 pkt., mWIG40, jako jedyny zwyżkował 0,2 proc. do 4.124,80 pkt., a sWIG80 stracił 0,3 proc. do 11.832,61 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 693 mln zł, z czego 599 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję, otwierając się wyraźnie poniżej piątkowego zamknięcia, po czym wszedł w fazę zwyżki, która zakończyła się ok. godz. 10.15 wyznaczeniem dziennego maksimum w okolicach 2.348 pkt. Następnie doszło do kilkunastopunktowych spadków, które wygasły ok. 15.45, po czym indeks odrobił ok. 10 pkt. Polski indeks naśladował przy tym zachowanie niemieckiego DAX-a.

Minimalne spadki zdominowały region – węgierski BUX zniżkował o 0,4 proc., a rosyjski RTS 0,2 proc.

Silniejsza przecena objęła rynek turecki – BIST100 stracił ok. 0,7 proc.; spadki miały miejsce także na tamtejszym rynku walutowym i długu skarbowego, po tym, gdy w sobotę prezydent Erdoğan zdymisjonował przed upływem kadencji szefa tureckiego banku centralnego.

DAX stracił 0,3 proc., a S&P500 zniżkował 0,5 proc. o 17.20.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: CCC – spadek o 4,8 proc., Lotos – o 3,6 proc. i PGNiG – o 2,3 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Orange – o 2,1 proc., Play – o 1,1 proc. i Cyfrowy Polsat – o 1,0 proc.

Kurs Cyfrowego Polsatu ustanowił historyczne maksimum – od początku roku spółka zyskała ok. 37 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Ropczyc – spadek o 9,9 proc., Polic – o 6,0 proc. i Medicalghoritmics – o 5,1 proc.

Ropczyce po trzeciej z rzędu sesji spadkowej przy najwyższych obrotach od października 2017 były najniżej od maja 2018. Od tegorocznego szczytu z 25 marca cena producenta wyrobów magnezytowych straciła ok. 39 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Trakcji – wzrost o 12,1 proc. i Echo Investment – o 9,7 proc.

Cena Trakcji była najwyżej od kwietnia 2019 – od tegorocznego minimum akcje zyskały ok. 62 proc.

Kurs Echo Investment był na najwyższym poziomie od września 2018 roku – od początku roku cena deweloperskiej spółki zyskała ok. 37 proc. (PAP Biznes)