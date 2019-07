"Fuzja Orlenu i Lotosu może być ważna z punktu widzenia konkurencji całej polskiej gospodarki - to jest, oczywiście, sektor paliwowy, ale to wpływa na całą gospodarkę - w skali europejskiej. To jest strategia, która prowadzi do stworzenia polskiej wielkiej firmy, która będzie porównywalna z dużymi firmami europejskimi, które faktycznie rzecz biorąc często są po prostu państwowymi albo pod wpływem państwa" - powiedział Naimski w wywiadzie dla radiowej Jedynki.



"Szwedzki Vattenfall czy francuski EDF - to są wielkie firmy energetyczne, które realizują swoje interesy, ale również interesy swoich macierzystych krajów" - wskazał.



Naimski zwrócił uwagę, że PKN Orlen inwestuje obecnie w chemię, "co jest bardzo trafne, dlatego że rafinerie to nie tylko przeróbka ropy naftowe j produkcja benzyny, ale to jest chemia, która jest podstawą faktycznie rzecz biorąc wielu gałęzi gospodarki".



3 lipca br. PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos. Wniosek ten inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.



Pod koniec listopada 2018 r. PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej (KE) wersję roboczą wniosku o wyrażenie zgody na koncentrację w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos. Spółka podała wówczas, że liczy na uzyskanie zgody KE do połowy 2019 r.



W końcu lutego 2018 r. PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, rozumianej jako nabycie przez PKN Orlen bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% udziału w kapitale zakładowym Grupy Lotos. Przewidywalny scenariusz zdarzeń zakłada warunkowe nabycie od Skarbu Państwa 32,99% udziałów Grupy Lotos. Dopiero w następnej fazie doszłoby natomiast do ogłoszenia wezwania odnoszącego się do pozostałych 66% w związku z zamiarem przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos.



Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

