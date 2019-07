Braster ma umowę na dystrybucję urządzenia 'Braster Pro' w Korei Płd.



Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Braster podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Meditulip Global Inc., która zajmuje się dystrybucją urządzeń medycznych na rynku koreańskim, podała spółka. Zgodnie z zapisami umowy, głównym produktem oferowanym na tym rynku będzie urządzenie "Braster Pro".

Urządzenie sprzedawane będzie w modelu biznesowym skierowanym do środowiska medycznego i kładącym nacisk na sprzedaż wysoko marżowych badań.

"Umowa określa progi sprzedażowe wyznaczone do osiągnięcia przez dystrybutora na rynku koreańskim. Zgodnie z podpisanym harmonogramem, dystrybutor do końca 2022 roku zakupi łącznie 3 220 urządzeń wraz z pakietami badań. Rozpoczęcie sprzedaży urządzeń nastąpi w 2020 roku po dokonaniu przez dystrybutora rejestracji urządzenia na terytorium Korei. Przy czym w pierwszym roku, sprzedaż wynosić będzie 320 urządzeń" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zapisami umowy, dystrybutor będzie odpowiedzialny za dokonanie rejestracji urządzenia Braster oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane. W całej procedurze związanej z rejestracją urządzenia dystrybutora będzie wspierała spółka. Umowa nie zawiera szczegółowych postanowień dotyczących kar umownych przewidzianych na wypadek niewywiązywania się bądź nienależytego wykonania zobowiązań którejkolwiek ze stron, wskazano również.

"Dodatkowo umowa nakłada na dystrybutora odpowiedzialność za działania marketingowe i public relations związane z urządzeniem po wcześniejszych uzgodnieniach z emitentem" - podkreślono.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)