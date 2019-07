Nie dojdzie do ugody Elektrobudowy z PKN Orlen w sprawie instalacji Metatezy



Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - PKN Orlen poinformował podczas posiedzenia przed Sądem Rejonowym Katowice - Wschód w sprawie zawezwania do próby ugodowej złożonego przez płocki koncern, że na obecnym etapie nie jest w stanie zawrzeć ugody w kształcie zaproponowanym przez Elektrobudowę, podała Elektrobudowa.

Powyższa decyzja kończy postępowanie wszczęte na postawie zawezwania, poinformowano w komunikacie.

Jednocześnie odpowiedź spółki na zawezwanie do próby ugodowej złożone 27 czerwca 2019 r., w którym Elektrobudowa wezwała do próby ugodowej PKN Orlen co do kwoty ok. 122,1 mln zł zostało wydzielone do odrębnego rozpoznania, podała także spółka.

Termin posiedzenia dla rozpoznania powyższej odpowiedzi nie został jeszcze wyznaczony.

Elektrobudowa realizowała dla PKN Orlen inwestycję Metatezy jako jej projektant i generalny wykonawca, tj. w formule EPC: projektowanie, komplementacja dostaw, realizacja pod klucz. Wartość umowy wynosiła ok. 250 mln zł.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)