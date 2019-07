Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży własnych akcji w celu umorzenia, zgodnie z zatwierdzonym przez akcjonariuszy upoważnieniem spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, podała spółka.



"Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 3 000 000 akcji spółki. Cena ustalona przez zarząd spółki w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 10 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.



Zakończenie przyjmowania ofert planowane jest na 30 lipca, a rozliczenie transakcji na 2 sierpnia 2019 roku, podano także.



MCI Capital to utworzona w 1999 r., jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.



