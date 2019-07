Infoscan ma list intencyjny z Kaladaran dot. dystrybucji MED Recorder w Iranie



Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Infoscan podpisał list intencyjny z Kaladaran w zakresie dystrybucji technologii diagnostyki bezdechu sennego za pomocą urządzenia MED Recorder oraz podejmowania działań prowadzących do sprzedaży urządzenia w Iranie, podała spółka.

"W ramach współpracy zakłada się, że spółka będzie dostarczać urządzenia i licencje na oprogramowanie do badania, a po stronie Kaladaran będzie promowanie rozwiązania, jego dystrybucja, zawieranie umów z klientami (szpitalami, lekarzami, a także do sektora publicznego) oraz prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi urządzenia i systemu telemedycznego w Iranie. Umowa dystrybucyjna zostanie podpisana po uzgodnieniu wszystkich warunków komercyjnych" - czytamy w komunikacie.

Kaladaran zajmuje się m.in. dystrybucją sprzętu medycznego oraz diagnostycznego na terenie Iranu oraz krajów sąsiadujących.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)