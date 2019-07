Art Games Studio wyprodukuje pełną wersję 'Alchemist Simulator'



Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Art Games Studio, ze względu na duże zainteresowanie grą Alchemist Simulator, podjęło decyzję o rozpoczęciu produkcji pełnej wersji gry na PC, podała spółka.

"Obecnie w sklepie internetowym Steam dostępny jest trailer gry, natomiast premiera jej pełnej wersji zaplanowana jest na I kwartał 2020 r. Za wydanie gry odpowiedzialna będzie spółka Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Zarząd [...] informuje również, iż będzie to pierwsza produkcja, która zostanie wykonana przez zespół stacjonarny Art Games Studio S.A., co jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii spółki, która zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumencie Informacyjnym [...] z dnia 8 maja 2019 r. zakłada m. in. zwiększenie liczby zespołów deweloperskich" - czytamy w komunikacie.

Art Games Studio zostało założone w lipcu 2017 r. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2019 r.

(ISBnews)