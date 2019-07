Źródło: ISBnews

Polski dług publiczny wzrósł do 49,1 proc. PKB w pierwszym kwartale 2019 r. z 48,9 proc. PKB zanotowanych kwartał wcześniej - podał Eurostat. Rok temu w pierwszym kwartale wskaźnik ten wynosił 51,1 proc. PKB. Najwyższe zadłużenie w UE wciąż notuje się w Grecji i we Włoszech. Europejskim prymusem jest za to Estonia.