Od początku roku zyskał na wartości już 19 proc.

Amerykański benchmark Equity Index osiągnął w tym miesiącu rekordowy poziom, w dużej mierze dzięki optymizmowi inwestorów, którzy założyli, że obniżka stóp procentowych przez Fed utrzyma gospodarkę w dobrej kondycji.

Zdaniem analityków Goldmana indeks S&P 500 osiągnął zbliżoną do wartości godziwej wycenę w stosunku do poziomu stóp procentowych. Jego wartość jest też odpowiednia, biorąc pod uwagę zyskowność firm i wskaźnik ceny do wartości rynkowej.

Analitycy banku przewidują, że w drugiej połowie roku nie powinniśmy spodziewać się dalszego wzrostu cen indeksu.

>>> Polecamy: Podniesienie płacy minimalnej wcale nie musi zwiększać bezrobocia [OPINIA]