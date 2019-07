Jak podaje Bloomberg, Kyle Giersdorf, który w grze używa nicka „Bugha”, wywalczył nagrodę główną w solowej rozgrywce w wysokości 3 milionów dolarów na niedzielnej imprezie Fortnite World Cup w Nowym Jorku. To nie jedyny nastolatek, który został milionerem w miniony weekend: Emil Bergquist Pedersen, 16-latek z Norwegii znany jako „Nyhrox” i Austriak David „Aqua” Wang, 17-latek, pokonali 50 zespołów i zdobyli mistrzostwo duetu Fortnite World Cup. Podzielą między sobą nagrodę w wysokości 3 milionów dolarów.

W turnieju udział wzięło trzech Polaków – szesnastoletni Maciej „teeq” Radzio, siedemnastoletni Jarek „JarkoS” Kaleta oraz piętnastoletni Łukasz „Luki” Król. Każdy z nich za zakwalifikowanie się do finału Fortnite World Cup zarobił po 50 tys. dolarów.

Stworzona przez Epic Games Inc. Fortnite Battle Royale to gra, w której 100 zawodników walczy na wirtualnej wyspie, a zwycięzcą jest ostatni ocalały gracz bądź zespół. Gra Fortnite stała się międzynarodową sensacją, dzięki czemu założyciel Epic Games, Tim Sweeney, jest miliarderem. Fortnite przyczynia się do uzależnienia od gier komputerowych – Lorrine Marer, brytyjska specjalistka od zachowań, stwierdziła, że „ta gra jest jak heroina”.

