PLL LOT uruchomi 22 września br. z Budapesztu bezpośrednie rejsy do Seulu, a od 30 marca 2020 r. zacznie latać do Sofii, Pragi, Belgradu, Stuttgartu, Bukaresztu i Brukseli - poinformował prezes spółki Rafał Milczarski. Dodał, że to kolejny etap rozwoju hubu LOT w Budapeszcie.