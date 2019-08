Szajnera na szefa UdSC mianował premier Mateusz Morawiecki na wniosek minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek. Szajner od sierpnia 2017 roku był Dyrektorem Generalnym MUW w Warszawie, gdzie m.in. koordynował pracę Wydziału Spraw Cudzoziemców.

Jak przekazało MSWiA w przesłanym PAP komunikacie, Szajner jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie na Wydziale Prawa i Administracji studiował administrację. Ukończył też filologię angielską, studia Master of Business Administration oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie.

Ponadto odbył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na Politechnice Lubelskiej, badań i analiz strategicznych na SGH w Warszawie, studia podyplomowe z psychologii społecznej oraz studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych. Mianowanie na urzędnika służby cywilnej Szajner otrzymał w 2010 roku.

Dotychczas szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców był Rafał Rogala. W sierpniu 2007 roku powołał go na to stanowisko ówczesny premier Jarosław Kaczyński.(PAP)