11bit studios udostępniło trzeci dodatek z serii 'This War of Mine: Stories'



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - 11 bit studios udostępniło trzeci, płatny dodatek z zainicjowanej kilka kwartałów temu serii "TWoM: Stories". Nosi tytuł 'TWoM: Stories – Fading Embers', podała spółka.

"W "TWoM: Stories – Fading Embers'" podobnie jak we wczesniejszych dodatkach z serii "TWoM: Stories", spółka zaoferuje cały szereg nowych, świeżych pomysłów, nowe lokalizacje w mieście Pogoren i jego okolicach, a nieliniowa struktura rozgrywki poprowadzi gracza do wielu zakończeń opartych na trudnych moralnie decyzjach.

Pierwszy dodatek do "TWoM" z serii "TWoM: Stories": zadebiutował 14 listopada 2017 roku, a kolejny rok pózniej" - czytamy w komunikacie.

"Oba zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez graczy, którzy do tej pory kupili po kilkaset tysięcy kopii każdego z nich wydłużając tym samym cykl życia i monetyzację "TWoM" – zadeklarował prezes Grzegorz Miechowski, cytowany w komunikacie.

Przypomniał, że podstawową wersję "TWoM", dostępną w wersjach na komputery PC, konsole Xbox One, PS4 i Nintendo Switch oraz na urządzenia mobilne (iOS i Android) nabyło już łącznie ponad 5 mln fanów.

"Skumulowane przychody 11 bit studios S.A. ze sprzedaży "TWoM" i dodatków do gry przekroczyły juz 90 mln zł" - poinformował także.

"TWoM: Stories – Fading Embers" jest dostepny na Steam, GOG, Humble Store, Mac Appstore i innych cyfrowych sklepach. Cena detaliczna została wyznaczona na 3,99 USD/EUR. Gracze mogą też kupić wszystkie dodatki z serii „TWoM: Stories" w pakiecie (Season Pass) za 6,99 USD/EUR.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)