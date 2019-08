"Pierwsze półrocze 2019 roku to dla nas czas dalszego rozwoju. Podnosząc jakość naszych usług chcemy jak najlepiej odpowiadać na potrzeby pasażerów, którzy coraz chętniej podróżują naszymi pociągami. Wiele działań planujemy także w drugim półroczu. Już w najbliższych tygodniach podpiszemy kolejne umowy taborowe, w tym chociażby tę na zakup 12 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, której łączna wartość wyniesie ponad miliard złotych" - powiedział Laskowski, cytowany w komunikacie.



W drugim półroczu 2019 roku PKP planuje także ogłosić kolejne postępowania przetargowe mające na celu wzmocnienie parku taborowego przewoźnika. W planach są:

- modernizacja 90 wagonów drugiej klasy typu 111A/141A;

- odnowa 40 wagonów typu Z1A/Z1B;

- modernizacja 20 lokomotyw EU/EP07 do prędkości 160 km/h;

- zakup 10 nowych (lekkich) lokomotyw manewrowych (powtórzenie postępowania);

- zakup 10 (plus 5 w opcji) lokomotyw elektrycznych wielosystemowych, podano także.



"PKP Intercity cały czas utrzymuje pozytywny trend wzrostu liczby pasażerów. Od stycznia do czerwca bieżącego roku pociągami PKP przewoźnika podróżowało 22,8 mln pasażerów, co oznacza 6-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2018 r." - czytamy także.



Pierwsze półrocze przyniosło także kolejne podpisane lub rozszerzone umowy w ramach największego programu inwestycyjnego w historii spółki pt. "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji".



Przewoźnik m.in. podpisał wartą blisko 275 mln zł brutto umowę na modernizację 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74 z konsorcjum spółek Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" oraz PESA Bydgoszcz. Prawie 224 mln zł brutto PKP Intercity zainwestowało w rozszerzenie umowy z H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu na dostarczenie 55 nowych wagonów pasażerskich. Umowa przewidywała prawo opcji na kolejne 26 wagonów, z którego skorzystało PKP Intercity. Z poznańskim producentem taboru przewoźnik podpisał także umowę na modernizację 10 wagonów osobowych z przekształceniem na wagony restauracyjne. Wartość kontraktu wynosi 61,4 mln zł brutto, podano także.



"Istotnym wydarzeniem w pierwszym półroczu 2019 r. była także zmiana nazwy należącego do PKP Intercity Zakładu Usług Taborowych Remtrak na PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. Jednocześnie rozpoczął trzeci etap modernizacji oddziału w Idzikowicach. Modernizacja spółki i rozbudowa oddziału ma na celu urynkowienie spółki i rozwój niezbędnych kompetencji. Spółka planuje zatrudnić 400 nowych pracowników" - czytamy także.



PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2017 roku miał 42,8 mln pasażerów.



