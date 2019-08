W czasie czterech na pięć ostatnich kwartałów włoska gospodarka nie rosła. Choć ekonomiści spodziewają się, że drugi kwartał tego roku może być lepszy, to prognoza na cały rok nie nastraja optymizmem – PKB w całym 2019 roku ma się zwiększyć zaledwie o 0,1 proc.

„Następny włoski rząd będzie musiał wykazać się kreatywnością, aby naprawić pogrążoną w zastoju włoską gospodarkę” – komentuje główna ekonomistka ADA Economics Raffaella Tenconi.

Z jednej strony „umocnienie deficytu byłoby szkodliwe dla wzrostu” – twierdzi ekonomistka. Z drugiej jednak, włoska gospodarka przez prawie dwie dekady była niedoinwestowania, więc dziś jest po prostu niekonkurencyjna.

„Właściwie największym problemem kolejnego rządu jest to, że będzie prowadził ostrą politykę fiskalną” – zaznacza.

Wśród potencjalnych rozwiązań obecnego klinczu Tencioni wskazuje na konieczność radykalnej zmiany podejścia do przemysłu. „Musimy zupełnie przemyśleć sposób prowadzenia polityki przemysłowej. W sposób strukturalny wspieramy wielkie firmy, ale we Włoszech jest ich za mało. Tymczasem cała gospodarka opiera się na małych firmach. Potrzebujemy zatem tak przebudować usługi i system podatkowy, aby mały firmy mogły rozkwitać” – dodaje Tencioni.

„Jeśli tego nie zrobimy, to w długiej perspektywie nie będzie możliwości obsługi długu” – dodaje.

Przyspieszone wybory i nowy rząd

Wicepremier Włoch Matteo Salvini, lider Ligi, która w koalicji z Ruchem Pięciu Gwiazd, tworzy obecny włoski rząd, chce rozpisania wcześniejszych wyborów. Dzięki nim jego ugrupowanie mogłoby objąć samodzielną władzę. Z sondaży wynika, że Liga cieszy się dziś ok. 40-proc. poparciem, co mogłoby się przełożyć na zdobycie większości przez tę partię w obu izbach włoskiego parlamentu.

Salvini zapowiada, że w razie wygranej wprowadzi podatek liniowy, a dzięki polityce fiskalnej doprowadzi do ożywienia trzeciej największej gospodarki strefy euro.

Według Raffaelli Tencioni, zwycięstwo Ligi jest nieuniknione. „Salvini wygra na pewno, pytanie kiedy. Może wygrać całkiem niedługo przy okazji wcześniejszych wyborów lub może wygrać większą przewagą głosów, jeśli wybory odbędą się dopiero za rok” – uważa Tencioni.

