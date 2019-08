Jest to V etap programu na lata 2020-2022 i kontynuacja programów z lat 2008-2010 (etap I), 2011-2013 (etap II), 2014-2016 (etap III) i 2017-2019 (etap IV). Przedłożony został przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Ma służyć poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy.

Choć w ostatnich latach poprawił się stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce, to kontynuacja programu – poinformowało CIR – jest niezbędna. Jak podaje KPRM, każdego roku w wypadkach przy pracy ginie prawie 300 osób. Wydatki z funduszu wypadkowego ZUS, związane z wypadkami i chorobami zawodowymi, wynoszą ok. 5 mld zł rocznie, przy czym w kwocie tej nie uwzględniono kosztów ponoszonych np. przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie i rehabilitację.

Program "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Powinno to przyczynić się do znaczącego ograniczenia liczby osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, a w konsekwencji ograniczyć liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W rezultacie ma być mniej strat ekonomicznych (np. wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, odszkodowań) i społecznych (wykluczenie z rynku pracy powoduje utratę umiejętności zawodowych).

Ponadto jego realizacja ma pozytywnie wpłynąć na tworzenie lepszych, bezpieczniejszych miejsc pracy, co powinno przyczynić się do zachowania i zwiększenia zdolności do pracy oraz wydłużenia okresu aktywności zawodowej osób pracujących, w tym starszych i niepełnosprawnych. Stanowiska pracy mają być dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych pracowników, co powinno zapobiegać ich wykluczeniu z rynku pracy.

W programie przewidziano również działania na rzecz kształtowania i promocji kultury bezpieczeństwa pracy przez doskonalenie zarządzania BHP i rozwój nowoczesnego systemu edukacji społeczeństwa w tej dziedzinie. Program zakłada realizację zadań dotyczących ustalania norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju metod i narzędzi służących zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka zawodowego w środowisku pracy, związanego z dynamicznym rozwojem technologii i procesów pracy.

W ramach poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy przewidziany jest rozwój portalu internetowego (https://www.ciop.pl/), który będzie dostarczał stale aktualizowaną wiedzę o metodach i sposobach zachowania zdrowia i życia we współczesnych warunkach pracy, w tym interaktywne aplikacje informatyczne wspomagające online prowadzenie działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prewencji wypadkowej, a także serwisy dla specjalistycznych służb (straż pożarna, ratownictwo górnicze, inspekcje) i innych odbiorców (w tym małych i średnich przedsiębiorstw).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>> Czytaj też: