Lubelskie: Ruszyła budowa trasy Via Carpatia między Kraśnikiem a Janowem Lubelskim (krótka)

Źródło: PAP

We wtorek rozpoczęto budowę 18-km odcinka drogi ekspresowej S19 między Kraśnikiem a Janowem Lubelskim (Lubelskie). To fragment międzynarodowej trasy Via Carpatia, który ma być gotowy w kwietniu 2021 r.