GTC będzie mogło rozpocząć projekty biurowe na ok. 143 tys. m2 w ciągu roku



Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - GTC ocenia, że w ciągu najdalej 12 miesięcy będzie miało możliwość rozpoczęcia sześciu projektów biurowych mających dać ok. 143 tys. m2 powierzchni najmu, poinformowali członkowie zarządu. Po uzyskaniu pozwoleń spółka będzie podejmowała decyzje o uruchamianiu poszczególnych budów.

W prezentacji GTC podało, że w fazie planowania są projekty City Rose Park 1 & 2 (Bukareszt, 18,3 tys. m2 oraz 17,2 tys. m2), The Twist (Budapeszt, 37 tys. m2), GTC X (Belgrad, 17 tys. m2), Center Point 3 (Budapeszt 35,5 tys. m2) oraz Mikołowska (Katowice, 18 tys. m2).

"Oczywiście mówimy o zdolności do zrobienia tego. To nie znaczy, że je uruchomimy. To zależy od innych decyzji i czynników: zabezpieczenia najmu, zabezpieczenia finansowania. Do inwestycji i akwizycji wciąż podchodzimy bardzo metodycznie, nie spekulacyjnie" - zastrzegł członek zarządu Erez Boniel.

Poinformował, że najbliższy rozpoczęcia jest projekt City Rose Park w Bukareszcie, gdzie w najbliższych miesiącach zaczną się wykopy pod oba etapy, a potem budowa I fazy. Pozostałe projekty są na etapie pozyskiwania pozwoleń i powinny je otrzymać w ciągu najdalej roku.

Z kolei w budowie GTC ma projekty na łącznie 86,6 tys. m2, z których największy jest biurowiec Pillar w Budapeszcie (29 tys. m2).

"Mamy bardzo udany start dla Pillara. Spodziewamy się, że w II połowie roku podpiszemy finalną umowę najmu na ok. 27 tys m2 powierzchni w tym budynku z amerykańskim blue-chipem" - dodał prezes Thomas Kurzmann.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)