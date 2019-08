Johnson i Zełenski przeprowadzili w czwartek rozmowę telefoniczną, do której doszło tuż przed zaplanowanym na najbliższy weekend szczytem G7 we francuskim Biarritz. Za powrotem do formatu G8, czyli G7 z Rosją, opowiedział się wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

„W rozmowie podkreślono, że odnowienie członkostwa Rosji w G7 jest niemożliwe, póki łamie ona normy prawa międzynarodowego oraz podważa europejskie i światowe bezpieczeństwo” – oświadczyła administracja prezydenta Ukrainy.

Rozmówcy zgodzili się, że w warunkach trwającej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, okupacji Krymu i nierealizowania przez Rosję mińskich porozumień (w sprawie Donbasu) nie można mówić o powrocie FR na forum międzynarodowe, gdzie rozwiązywane są globalne problemy.

„Wołodymyr Zełenski otrzymał zapewnienie, że to stanowisko będzie zaprezentowane podczas nadchodzącego szczytu G7, który odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia we Francji” – podkreślono w komunikacie.

W rozmowie z Zełenskim Johnson przekazał mu gratulacje w związku z Dniem Niepodległości Ukrainy, który obchodzony będzie w sobotę i zaprosił go do złożenia oficjalnej wizyty w Wielkiej Brytanii.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)