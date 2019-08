"Kadry kształcą się na uniwersytetach, ale nabywanie doskonałości powinno odbywać się w praktyce, we współpracy z firmami. Do obecnej edycji programu zgłosiło się 90 kandydatów [na 15 miejsc], a doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że ci, którzy przejdą staż, zazwyczaj zamieniają go na długoterminowy kontrakt" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz na uroczystym zakończeniu programu.

Od chwili przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku, polski sektor kosmiczny rozwija się bardzo dynamicznie. Produkty krajowych firm związane m.in. z mechaniką, analizą i przetwarzaniem danych satelitarnych, oprogramowaniem pokładowym i naziemnym znajdują szerokie zastosowanie. To jednocześnie najbardziej zaawansowana technologicznie gałąź przemysłu, a tworzone w jego ramach technologie mają fundamentalny wpływ na rozwój światowej gospodarki, podano w komunikacie.

"Mamy ponad 80 obiektów w kosmosie, ze znakiem 'made in Poland'" - dodała Emilewicz.

Zainteresowanie programem stażowym "Rozwój kadr sektora kosmicznego" rośnie z każdą kolejną edycją zarówno po stronie firm, jak również ze strony studentów i absolwentów uczelni. Wynika to między innymi z wysokiego odsetka osób zatrudnionych po zakończeniu stażu (blisko 70 proc.) oraz indywidualnych sukcesów absolwentów programów stażowych. IV edycja konkursu jest rekordowa pod względem zainteresowania: na 15 stanowisk zgłosiło się 90 osób, spośród nich 13 firm wybrało stażystów, podkreślili organizatorzy.

"Krajowy sektor kosmiczny to ponad 150 mln zł przychodów rocznie, liczy około 300 podmiotów, zatrudnia 3 tysiące osób i systematycznie rośnie. To dobry wynik, biorąc pod uwagę krótką historię od przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej" - powiedział wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Dariusz Śliwowski, cytowany w komunikacie.

ARP angażuje się we wsparcie branży kosmicznej, zarówno w charakterze inwestora (niedawno spółka objęła 44 proc. udziałów w PIAP Space) jak również poprzez tworzenie warunków rozwoju specjalistycznych kadr.

W ramach dotychczas zakończonych trzech edycji programu stażowego, 31 osób odbyło praktyki w 19 firmach z branży kosmicznej, podsumowano.

