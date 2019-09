Gaz-System zainaugurował budowę połączenia gazowego Polska-Słowacja



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Gaz-System zainaugurował budowę połączenia gazowego Polska-Słowacja, podało Ministerstwo Energii.

"Dzięki inwestycjom takim, jak ta, materializuje się wieloletni cel polskiej polityki energetycznej, którym jest powstanie w naszym kraju transeuropejskiego korytarza gazowego północ - południe. Dzisiejsze wydarzenie jest spełnieniem tego celu" - powiedział wiceminister energii Tomasz Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Połączenie Polska - Słowacja jest pierwszym interkonektorem gazowym łączącym te państwa. Gazociąg o średnicy DN 1 000 i ciśnieniu 8,4 Mpa będzie przebiegał od Strachociny w województwie podkarpackim przez Przełęcz Łupkowską (granica państwa) do tłoczni Wielkie Kapuszany na terytorium Słowacji. Trasa na terytorium Polski wyniesie około 60 km oraz około 100 km na terytorium Słowacji. Maksymalna przepustowość w kierunku Polski wyniesie 5,7 mld m3 rocznie oraz 4,7 mld m3 rocznie w kierunku Słowacji.

Planowany termin ukończenia inwestycji to przełom 2021 i 2022 r. Za realizację projektu odpowiada polski operator sieci przesyłowych Gaz-System z partnerem z Słowacji - spółką Eustream.

Połączenie gazowe Polska - Słowacja ma status Projektu wspólnego zainteresowania UE (PCI - Project of Common Interest). Na realizację połączenia dwukrotnie przyznano bezzwrotne dofinansowanie z instrumentu finansowego "Łącząc Europę w sektorze energii" w wysokości ok. 109 mln euro.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)