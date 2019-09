W rankingu znalazły się najbardziej efektywne i najdynamiczniej rozwijające się firmy z sektora ochrony zdrowia. To projekt skierowany do najlepszych podmiotów z szeroko rozumianego sektora zdrowotnego, którego dalszy rozwój może być olbrzymią szansą dla całej gospodarki, a szczególnie dla rozwoju najnowszych technologii.



Nagrodę Rankingu Zdrowia w kategorii innowacyjności otrzymała Polpharma. Grupa Polpharma jest największym polskim producentem leków i jedną z wiodących firm farmaceutycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe polskim pacjentom, wytwarzając swoje produkty w kraju. Należy do największych inwestorów wykładających pieniądze na badania i rozwój w Polsce. Wkład Polpharmy w rozwój gospodarczy, znaczące nakłady inwestycyjne, wdrażane innowacje i działalność międzynarodowa plasują firmę w gronie narodowych czempionów



Większość zysków ze sprzedaży swoich leków firma inwestuje w rozwój nowych, potrzebnych pacjentom produktów, a także nowoczesnej infrastruktury produkcyjnej i laboratoryjnej.



Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, która odbierała nagrodę z rąk ministra Łukasza Szumowskiego, dziękując za przyznaną nagrodę, podkreśliła, że wyróżnienie w tej kategorii jest dowodem na to, iż innowacyjne rozwiązania powstają nie tylko za oceanem, ale realizowane są również w naszym kraju. Za nagrodę podziękowała w imieniu naukowców Polpharmy, którzy od lat, codziennie podnoszą poziom polskiej nauki oraz innowacyjności polskiej gospodarki.



Firma w zeszłym roku zainwestowała 300 mln zł w rozwój nowych produktów. Dzięki temu może się poszczycić, że należy do czołówki najbardziej innowacyjnych firm w sektorze.



Polpharma rozwija się równolegle w trzech obszarach. W dziedzinie leków generycznych powstają zaawansowane produkty, tzw. difficult to make. Wdrażane są innowacyjne ścieżki syntezy, nowoczesne postaci leków i nowe formy podania.



Jednym z przykładów innowacyjnego produktu są krople do oczu bez konserwantów. – Rozwinęliśmy i wprowadziliśmy na rynek linię produktów okulistycznych, które są alternatywą dla pacjentów stawiających na ekologię i wrażliwych na działanie konserwantów. To jednak wyzwanie dla producentów. Większość leków jest produkowana w małych opakowaniach jednorazowych. Polpharma opracowała taką formułę, które pozwala je sprzedawać w opakowaniach wielokrotnego użytku, przy zachowaniu właściwości produktu. Dzięki nowemu rozwiązaniu mniej leku się marnuje, nie zużywa się również niepotrzebnie dużo plastiku, ale także jest to wygodniejsze dla wielu, często starszych, pacjentów – mówi Barbara Misiewicz-Jagielak. Innym przykładem innowacyjności są łączone tzw. leki kombo – czyli takie, które łączą różne substancje w jednej tabletce. To wygoda dla pacjenta, który nie musi łykać garści tabletek. Chodzi między innymi o leki kardiologiczne. – Opracowanie takiej formuły wymagało wielu nakładów i pracy naukowej – podkreśla Barbara Misiewicz-Jagielak.



Kolejnym przykładem innowacyjności są także aplikacje skierowane do pacjentów, które mają pomagać im w przyjmowaniu leków. – Sukcesem leczenia jest nie tylko wyprodukowanie skutecznego preparatu, ale także umiejętność współpracy z pacjentem, żeby umiał z niego korzystać – tłumaczy Misiewicz-Jagielak. Regularne i precyzyjne przyjmowanie medykamentów jest szczególnie ważne dla osób z chorobami przewlekłymi – z nadciśnieniem czy w chorobach kardiologicznych. Aplikacje są skierowane do różnych grup pacjentów, również osób starszych.



Pieniądze są również inwestowane w rozwój nowych fabryk – trwają prace nad budową nowej fabryki w Duchnicach – ma to być jeden z najnowocześniejszych w Europie zakładów prowadzących produkcję kontraktową dla firm biotechnologicznych.



Laureatami pozostałych nagród była m.in. Luxmed (inwestor), Essity (eksporter), Synectic (produkcja sprzętu i wyrobów medycznych) czy Centrum Słuchu i Mowy Medincus (Lider Społecznej Odpowiedzialności).



Ranking obejmuje firmy, które zajmują się świadczeniem usług medycznych, produkcją sprzętu i preparatów medycznych oraz innymi działaniami związanymi ze zdrowiem. Przygotowany został przez Fundację Instytutu Studiów Wschodnich oraz Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia. W skład Kapituły, która oceniała kandydatów do nagrody, wchodzą m.in. Janusz Cieszyński z Ministerstwa Zdrowia, Radosław Sierpiński z Agencji Badań Medycznych, Jan Staniłko z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Andrzej Matyja z Naczelnej Rady Lekarskiej.



KLK