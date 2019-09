"Wizyta na Cyprze miała na celu wzmacnianie relacji z krajami ważnymi dla regionu Południa Europy oraz Bliskiego Wschodu" – powiedział w rozmowie z PAP szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, który przebywał z wizytą na Cyprze.

Podkreślił, że "Cypr jest najbardziej wysuniętym na południe państwem Unii Europejskiej; jest bramą Europy na Bliski Wschód i państwem odgrywającym znaczącą rolę chociażby w okresie kryzysu migracyjnego". "Jesteśmy zainteresowani wzmacnianiem naszej współpracy w ramach Unii Europejskiej, w tym w ramach PESCO, a także rozwoju współpracy NATO-UE" – dodał.

"Z uwagi na położenie – kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeży Libanu – relacje z Cyprem nabierają szczególnego znaczenia w kontekście planowanego udziału Polski w operacji pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczonych UNIFIL w Libanie. Dlatego podczas wizyty rozmawialiśmy o sytuacji bezpieczeństwa w regionie czy doświadczeniach z funkcjonowania na Cyprze misji Sił Pokojowych ONZ (UNFICYP)" – dodał.

Soloch przypomniał, że udział w operacji UNIFIL będzie dla Polski powrotem do operacji pokojowych. "To jeden z priorytetów prezydenta Andrzeja Dudy w polityce bezpieczeństwa, dopełnienie polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz umacnianie pozycji na Bliskim Wschodzie" – powiedział.

"To dziś jeden z kluczowych dla globalnego bezpieczeństwa obszarów i Polska w ramach budowania pozycji międzynarodowej musi być tam obecna. Dziś mamy tam polskie kontynenty wojskowe w Iraku oraz Jordanii. W najbliższych tygodniach możemy się spodziewać formalnych decyzji rządu i prezydenta w sprawie ok. 200-osobowego kontyngentu w Libanie" – dodał szef BBN.

Soloch przebywał 9-11 września z trzydniowa wizytą w Nikozji, w trakcie której spotkał się z prezydentem Republiki Cypryjskiej oraz ministrami obrony i spraw zagranicznych. Wziął również udział w uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego połączonej z prezentacją wystawy "Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej" w muzeum w stolicy Cypru. Szef BBN odwiedził żołnierzy misji Sił Pokojowych ONZ na Cyprze (UNFICYP) i spotkał się z ich obecną dowódczynią australijską gen. dyw. Sheryl Pearce. Ta misja została ustanowiona w 1964 r., aby zapobiegać incydentom zbrojnym między grecką i turecką społecznościami Cypru.

Dwustuosobowy polski kontyngent wojskowy, którego pierwszą zmianę wystawi 12. Brygada Zmechanizowana ze Szczecina, wejdzie w listopadzie w skład wojsk UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon – tymczasowych sił ONZ w Libanie), rozmieszczonych po zajęciu przez Izrael libańskich terytoriów, z których przeciw Izraelowi operowała OWP. Polska włączyła się w tę misję w 1992 r., a przed 10 laty wycofała się z misji pokojowych ONZ w Libanie, Syrii i Czadzie, koncentrując się na misjach NATO i UE. Od kilku lat prowadzono rozmowy o powrocie polskich żołnierzy do operacji pod egidą Narodów Zjednoczonych. W marcu br. szef BBN prowadził w Bejrucie rozmowy związane z powrotem polskich żołnierzy do misji UNIFIL.

