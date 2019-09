"Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania są głęboko zaniepokojone zapowiedzią aneksji części Zachodniego Brzegu, zwłaszcza Doliny Jordanu i północno-wschodniego wybrzeża Morza Martwego" - czytamy we wspólnym oświadczeniu opublikowanym na profilu niemieckiego MSZ na Twitterze w piątek.

Spełnienie tych zapowiedzi byłoby - zdaniem pięciu państw - poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego.

"Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania nadal będą wzywać wszystkie strony (konfliktu), by odstąpiły od działań niezgodnych z prawem międzynarodowym, które zagrażałyby rozwiązaniu opartemu na zasadzie dwóch państw (...) i utrudniałyby wprowadzenie sprawiedliwego i trwałego pokoju" - czytamy.

Jednocześnie państwa wydające oświadczenie podkreśliły prawo Izraela do bezpieczeństwa i potępiły ataki ze Strefy Gazy.

Netanjahu oświadczył we wtorek, że jeśli wygra przyszłotygodniowe wybory parlamentarne, ogłosi aneksję Doliny Jordanu, która jest częścią Zachodniego Brzegu Jordanu, terenów palestyńskich administrowanych przez Izrael.

"Ogłaszam dziś, że po ustanowieniu nowego rządu mam zamiar zastosować suwerenność Izraela w Dolinie Jordanu i na terenach na północ od Morza Martwego" - powiedział Netanjahu w przemówieniu telewizyjnym.

Wyjaśnił, że zamierza włączyć do Izraela wszystkie osiedla żydowskie na Zachodnim Brzegu, ale zrobi to dopiero po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu i po konsultacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Biały Dom zamierza ogłosić projekt rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego po przedterminowych wyborach parlamentarnych w Izraelu, które odbędą się 17 września. Plan przewiduje m.in. inwestycje o wartości ok. 50 mld dolarów dla Palestyńczyków (w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu, w Egipcie, Jordanii i Libanie), a także reformę gospodarki i powiązanie Palestyny z jej sąsiadami. Ma to doprowadzić do stworzenia co najmniej 1 mln nowych miejsc pracy dla Palestyńczyków.

Władze Autonomii Palestyńskiej z oburzeniem zareagowały na słowa izraelskiego premiera.

Dolina Jordanu rozciąga się od Morza Martwego na południu do izraelskiego miasta Bet Szean na północy. Zajmuje powierzchnię ok. 2,4 tys. km kwadratowych i stanowi ok. 30 proc. terenów Zachodniego Brzegu.

Izrael zajął Zachodni Brzeg Jordanu, Strefę Gazy i wschodnią część Jerozolimy w wyniku wojny sześciodniowej w 1967 roku. W 2005 roku Izraelczycy wycofali się ze Strefy Gazy, lecz setki tysięcy żydowskich osadników pozostają we Wschodniej Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu.

>>> Czytaj też: "Dagens Nyheter": wielokulturowość doprowadziła Szwecję do apartheidu