Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Wielton podtrzymuje cele zawarte w strategii do 2020 r., poinformował prezes Mariusz Golec.



"Nasza strategia pozostaje aktualna. Nadal ją realizujemy, po zamknięciu roku zobaczymy, w którym miejscu jesteśmy. Jest niezmiennie realizowana" - podkreślił Golec podczas konferencji prasowej.



"Na tę chwilę podtrzymujemy" - dodał, pytany o cele finansowe zapisane w strategii.



Cele Wieltona na 2020 r. obejmują 2,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, 25 tys. szt. sprzedaży wolumenowo i 8% marży EBITDA.



"Dziś koncentrujemy się na multibrandzie, multiprodukcji, dywersyfikacji geograficznej, pogłębieniu działań związanych ze sprzedażą, budowaniu skali biznesu i nawiązywaniu strategicznych aliansów z naszymi dostawcami. To jest przedmiotem naszej troski, bo to ma budować marżę w przyszłości" - dodał prezes.



Z jego słów wynika, że spółka nie obawia się spowolnienia na niektórych rynkach europejskich.



"Na rynek trzeba patrzeć przez pryzmat naszej dywersyfikacji geograficznej. Francja bardzo dobrze performuje, dobrze Rosja, Wielka Brytania bardzo dobrze. Spłaszczenie jest na pewno w Niemczech i Polsce, ale jeśli spojrzymy na cały rynek [europejski], na razie nie widać dużego spłaszczenia. Dywersyfikacja geograficzna pozwala przechodzić przez takie momenty, po to jesteśmy na wielu rynkach" - wyjaśnił Golec.



W prezentacji spółka podała, że jej skonsolidowana sprzedaż wzrosła r/r o 34,9% do 1 326,2 mln zł w I poł. 2019 r. Przychody we Francji wzrosły o 23,6% r/r do 386,6 mln zł, w Polsce spadły o 0,6% r/r do 235,7 mln zł, w Wielkiej Brytanii wzrosły o 8,2% do 174,2 mln zł, we Włoszech spadły o 5,1% do 35,3 mln zł, w Niemczech wzrosły o 14% do 138,5 mln zł, a w Rosji wzrosły o 17,2% r/r do 103 mln zł.



Sprzedaż grupy wolumenowo wzrosła w I poł. br. o 36% r/r do 12 001 szt.



Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)