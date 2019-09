Analityk zwrócił uwagę, że produkcja przemysłowa spadła w sierpniu o 1,3 proc. rok do roku wobec wzrostu o 5,8 proc. w ujęciu rocznym w lipcu, co jest odczytem wyraźnie poniżej konsensusu prognoz rynkowych na poziomie 1,3 proc. rok do roku.

"Spowolnienie produkcji wobec poprzedniego miesiąca związane jest częściowo z negatywnym efektem kalendarza, tzn. jednym dniem roboczym mniej niż przed rokiem. Natomiast widoczne jest również wyraźne spowolnienie dynamiki w ujęciu odsezonowanym - najniższy odczyt od prawie trzech lat" - wskazał.

Piękoś podkreślił, że dynamika odsezonowana pozostaje wciąż na plusie, co nadal jest względnie dobrym odczytem na tle mocnego wyhamowania w przemyśle naszego głównego partnera handlowego, czyli Niemiec.

"Nie da się jednak zaprzeczyć, że słabnący popyt zagraniczny stopniowo ciągnie w dół krajowy przemysł" - podsumował analityk.

