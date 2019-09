Opozycja zgodnie żąda odejścia Mariana Banasia. – Jeżeli nie będzie tej dymisji, o którą będziemy się dopominać codziennie, to znaczy, że PiS, Kaczyński i Morawiecki mają wiele do ukrycia. Jeżeli mianują taką osobę na szefa Najwyższej Izby Kontroli, to znaczy, że są częścią tego patologicznego i mafijnego układu i z tym układem skończymy 13 października – mówił wczoraj PiS szef Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Prawo i Sprawiedliwość stara się na razie rozeznać w sytuacji. – Czekamy na dalszy rozwój sprawy, będziemy się jej z uwagą przyglądać. Czekamy na zapowiedziane kroki sądowe Mariana Banasia. Gdyby miało się potwierdzić, że doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości, nie będzie z naszej strony pobłażania – mówi Radosław Fogiel z PiS.

>>> Cały tekst w poniedziałkowym wydaniu DGP