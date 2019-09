Moskiewska gazeta poinformowała w środę, że list do przywódców tych państw Putin skierował 19 września, i że USA i ich sojusznicy "na razie nie odpowiedzieli na nowe przesłanie rosyjskiego prezydenta".

Putin skierował swoje przesłanie również do państw spoza NATO, m.in. do Chin. Otrzymał je również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i szefowa dyplomacji UE Federica Mogherini - pisze "Kommiersant". Omawiając treść listu, gazeta powołuje się na źródło dyplomatyczne kraju NATO, obecne na trwających w Nowym Jorku obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

"Rozmówca z jednego z krajów, który zaznajomił się z dokumentem, wyjaśnił, że NATO nie rozpatruje propozycji Moskwy poważnie, ponieważ uważa, że Rosja już takie pociski rozlokowała na swoim terytorium" - relacjonuje gazeta. Jej zdaniem z listu Putina wynika, że "Moskwa jest gotowa dowieść swojej słuszności za pomocą środków weryfikacji".

"Kommiersant" przypomina, że w czasie obowiązywania INF Rosja i USA prowadziły wzajemne inspekcje, których celem było przekonanie się, że zakazane na mocy tego układu pociski są niszczone i że nie są rozmieszczane nowe. Od początku lat 2000. takich inspekcji już nie prowadzono.

Dziennik podaje, że "z przesłania Władimira Putina wynika, że nawet bez układu INF Rosja gotowa jest porozumieć się z krajami NATO w kwestii pewnego rodzaju środków weryfikacji".

"Rosja już ogłosiła swoją decyzję, że nie będzie rozmieszczać pocisków pośredniego i średniego zasięgu w Europie lub innych regionach, dopóki powstrzymywać się będą przed tym Amerykanie. Wezwaliśmy USA i ich sojuszników, by wzięli na siebie analogiczne zobowiązania, jednak na razie nie zauważamy wzajemnego zainteresowania. Wzywamy was do poparcia naszych wysiłków i opowiedzenia się za ogłoszeniem w ramach NATO moratorium na rozlokowywanie pocisków pośredniego i średniego zasięgu bazowania naziemnego" - cytuje "Kommiersant" fragment listu.

Źródło w MSZ jednego z krajów NATO powiedziało gazecie: "Władze rosyjskie proponują nam wprowadzenie moratorium na rozlokowywanie pocisków pośredniego i średniego zasięgu, podczas gdy same w swojej części europejskiej już rozmieściły takie uzbrojenie. To nonsens". Gazeta zauważa, że według mediów w USA, np. "Wall Street Journal", Rosja wyposażyła w nowe pociski manewrujące cztery dywizjony swoich brygad rakietowych.

