"Turyści są wyrzucani z hoteli lub przebywają w areszcie hotelowym - nie mogą wychodzić z na zewnątrz" - powiedziała podczas środowej konferencji prasowej Stelmańska.

Wiceszefowa ds. kultury i promocji turystyki Urzędu Marszałkowskiego wskazała, że przedsiębiorcy będą próbowali odzyskać swoje środki. "Będą próbowali odzyskać pieniądze" - podkreśliła. I dodała: "możemy opłacić koszty pobytu tych turystów od teraz do końca pobytu. Ale nie jesteśmy w stanie i nie możemy regulować płatności zaległych z gwarancji ubezpieczeniowej".

Stelmańska powiedziała, że najgorsza sytuacja, z tego co wie, jest w Tunezji i Turcji oraz na Majorce. "Tutaj będą (skierowane - PAP) główne siły, będziemy się głównie skupiać na tych destynacjach" - mówiła.

Dodała, że z doświadczenia wynika, że w momencie kiedy przedsiębiorcy poza granicami kraju dowiedzą się o ogłoszeniu niewypłacalności Neckermann Polska. "Ta sytuacja będzie bardzo dynamiczna poza granicami kraju" - podkreśliła.

Stelmańska zwróciła się z apelem, by wszystkie rodziny, osoby przebywające poza granicami, które potrzebują pomocy kontaktowały się Urzędem Marszałkowskim za pośrednictwem strony internetowej www.mazovia.pl czy całodobowym call-center, który został udostępniony przez ubezpieczyciela Allianz Polska.

MSZ: konsulowie RP są gotowi do udzielenia pomocy klientom Neckermann Polska

"W związku ze spodziewaną upadłością Neckermann Polska, konsulowie RP w krajach, w których przebywają polscy turyści, otrzymali stosowne instrukcje, monitorują sytuację i są gotowi do udzielenia niezbędnej pomocy konsularnej" - podało na Twitterze MSZ.

Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk oświadczył, że samorząd województwa mazowieckiego przejmuje opiekę nad klientami Neckermann Polska.

"Będziemy starali się zapewnić albo dokończenie pobytu, albo bezpieczny powrót do kraju" - mówił w środę Raboszuk. Jak dodał, z informacji od prezesa Neckermanna wynika, że za granicą jest 3600 turystów, głównie w basenie Morza Śródziemnego.

W piątek władze największego, a zarazem najstarszego biura podróży Thomas Cook, poinformowały, że znalazło się ono na skraju bankructwa. W poniedziałek firma ogłosiła upadłość. W biurach spółki Thomas Cook na całym świecie pracuje 22 tys. osób, z czego 9 tys. w rodzimej Wielkiej Brytanii. Działająca w 16 krajach świata firma obsługiwała 19 mln turystów rocznie.

We wtorek spółka Neckermann Polska zapowiedziała, że w związku upadkiem firmy Thomas Cook odwołuje zaplanowane na ten dzień wyloty na hiszpańską Majorkę oraz grecką wyspę Zakynthos, a także środowe rejsy do wszystkich turystycznych miejsc. W wydanym komunikacie kierownictwo operatora wyjaśniło, że na 48 godzin wstrzymało możliwość nowych rezerwacji na dowolny sezon wakacyjny.

Urząd Marszałkowski w sprawie upadłości Neckermanna: można zgłaszać się po pieniądze

Obecnie za granicą przebywa 3600 turystów Neckermann Polska, głównie w basenie morza śródziemnego.

"Największe problemy są na Majorce, ponieważ to była destynacja związana głównie z pobytem turystów brytyjskich. Poza tym, Turcja, Tunezja. Wiem, że wieczorem w Egipcie były jeszcze regulowane płatności przez Neckermann Polska, żeby turyści mogli spokojnie przenocować. Na bieżąco na pewno będą do nas spływały informacje zarówno od hotelarzy, jak i turystów przebywających poza granicami" - powiedziała Izabela Stelmańska z Urzędu Marszałkowskiego.

Dodała, że na zimę Neckermann Polska sprzedał już 14 tysięcy wycieczek. Te wyjazdy "na pewno się nie odbędą" - stwierdziła.

Stelamńska podkreśliła, że poszkodowani turyści mogą zgłaszać się do urzędu marszałkowskiego po pieniądze. "Od lipca prawo polskie się zmieniło, zostaliśmy dostosowani do dyrektywy unijnej. Zmiana polega na tym, że środki z gwarancji ubezpieczeniowej mogą być przeznaczone w pierwszej kolejności na powrót turystów do kraju, na utrzymanie turystów na miejscu, opłacenie i dokończenie ich pobytu, jak również te środki, które nie zostaną wykorzystane, pokrywane są z gwarancji. Do tego akurat, jeżeli mówimy o Neckermannie będą dwie gwarancje uruchamiane, dlatego, że ci, którzy podpisywali umowy w 2018 roku, chronieni są gwarancją, która obowiązywała w 2018, osoby które podpisywały umowy w 2019, tam jest nowa gwarancja wystawiona, która obowiązywała od 1 stycznia 2019" - poinformowała.

Pierwsza gwarancja jest wystawiona na 30 mln zł, druga na 25 mln zł. "Do tego, jeżeli będzie brakowało środków na tych gwarancjach ubezpieczeniowych, mamy turystyczny fundusz gwarancyjny jako drugi filar zabezpieczenia i zostanie on wtedy uruchomiony, jeśli zabraknie środków na gwarancjach ubezpieczeniowych" - oświadczyła.

"Jeżeli były przypadki, że turyści byli zmuszeni do zapłacenia samodzielnie za pobyt tam w hotelu, to oczywiście powinni posiadać za to fakturę, rachunek, jakieś potwierdzenie wpłacenia tych środków, będą mogli się ubiegać o zwrot z gwarancji ubezpieczeniowej tych środków, które wpłacili" - podkreśliła.

Mazowiecki urząd marszałkowski: nie jesteśmy w stanie pomóc tym, którzy wykupili wycieczki w Neckermann Niemcy

Wiceszefowa ds. kultury i promocji turystyki Urzędu Marszałkowskiego pytana na konferencji prasowej, co z osobami, które wykupiły wycieczki, a jeszcze nie wyleciały z kraju, odpowiedziała: "mogą się kontaktować z ubezpieczycielem Allianz Partners i po złożeniu takiego wniosku o wypłacenie roszczenia, które musi zawierać przede wszystkim oświadczenie o niewykonaniu umowy i potwierdzenie wpłaty tych środków i podpisaną umowę o świadczenie imprezy turystycznej".

"Ubezpieczyciel zgodnie z obowiązującą ustawą ma 30 dni na wypłacenie roszczenia" - poinformowała zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki.

Jak mówiła, zgłaszają się do nich "obywatele Polscy, którzy wykupili wycieczki w Neckermann niemieckim". "Niestety my w tej sytuacji nie jesteśmy w stanie im pomóc" - zaznaczyła.

Dodała jednak, że służby konsularne "mogą udzielić pomocy Polakom przebywającym poza granicami". "Natomiast, jeżeli chodzi o nasze działania dotyczą one tylko i wyłącznie klientów Neckermann Polska" - podkreśliła.

