Kernel Holding zwiększył kredyt eksportowy z bankami i EBOR-em do 300 mln USD



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Kernel Holding podpisał aneks do umowy z lutego 2018 roku na kredyt eksportowy z syndykatem europejskich banków i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podnosząc jego wysokość do 300 mln USD ze 100 mln USD, podała spółka.

"Limit kredytowy został podniesiony do 300 mln USD poprzez dodanie dodatkowej transzy 200 mln USD z terminem zapadalności 30 czerwca 2021 roku. Dodatkowo okres zapadalności istniejącej transzy 100 mln USD został przedłużony o rok do 30 czerwca 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Umowa pre-eksportowa będzie wykorzystana celem finansowania potrzeb kapitałowych w handlu zbożem i działalnością przeładunkową na Ukrainie, podano także.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)