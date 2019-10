GDDKiA: w tym roku do ruchu oddamy jeszcze sześć obwodnic

Źródło: PAP

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje do końca tego roku oddać do ruchu jeszcze sześć obwodnic o łącznej długości 60 km - poinformowała we wtorkowym komunikacie GDDKiA.