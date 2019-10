Grupa MOL powalczy o pozycję znaczącego dostawcy polioli w Polsce



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Znaczącym konsumentem produkowanych przez MOL polioli powinni być polscy producenci materaców, należący do największych w Europie, poinformował ISBnews wiceprezes wykonawczy MOL ds. downstreamu Ferenc Horvath.

"Będziemy pracować bardzo ciężko nad tym, żeby zdobyć jak najwyższy udział w polskim rynku" - powiedział Horvath w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił przy tym, że jednym z największych odbiorców polioli w Europie są producenci materaców, a polscy wytwórcy tych produktów należą do największych na Starym Kontynencie.

Wiceszef Grupy MOL zapewnił, że inwestycja w projekt Poliole pozwoli koncernowi stać się znaczącym graczem na rynku polioli nie tylko w Polsce, ale i w Europie, prawdopodobnie liderem na rynku Europy Centralnej.

Grupa MOL obecnie realizuje największą pojedynczą inwestycję organiczną w swojej historii - kompleks polioli o łącznej wartości 1,2 mld euro, który powinien być gotowy do końca 2021 roku. Kompleks powstaje w węgierskim Tiszaújváros na terenie około 35 ha netto, a obok zarezerwowany jest już teren pod potencjalne rozszerzenie działalności.

Obecnie Grupa MOL w segmencie petrochemicznym sprzedaje rocznie w Europie ok. 850 tys. ton polietylenu, ok. 530 tys. ton polipropylenu oraz ok. 100 tys. ton butadienu, a właśnie uruchamiana jest produkcja syntetycznego kauczuku.

"Nasze produkty petrochemiczne trafiają do niemal wszystkich krajów w Europie, ale większość tego wolumenu, z racji kosztów transportu, trafia do krajów sąsiednich, w tym do Polski" - podsumował Horvath.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 19,05 mld USD w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)