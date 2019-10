Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zawarła aneks do umowy z Bankiem Handlowym, przedłużający termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym do 30 października z wcześniej ustalonego terminu 30 września, podała spółka.



"Na mocy przedmiotowego aneksu termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony do dnia 30 października 2019 r., jako data ostatecznej spłaty kredytu (dotychczas był to 30 września 2019 r.)" - czytamy w komunikacie.



Zawarcie aneksu związane jest z dostosowaniem warunków współpracy z bankiem do aktualnie obowiązujących postanowień umowy w sprawie finansowania, podano także.



Kilka dni wcześniej spółka podała, że banki i ubezpieczyciele podpisali umowę zmieniającą i ujednolicającą do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja 2019 r. Zgodnie z umową termin na uzgodnienie termsheet został wydłużony zostanie do 10 października 2019 r.



Umowę podpisały: Bank Handlowy w Warszawie, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji.



Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)