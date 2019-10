Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Większość obligatariuszy posiadających obligacje wyemitowane przez Rottneros AB zgodzili się na wypłatę przez nią dodatkowej dywidendy, podało Arctic Paper, które posiada 51,27% udziału w akcjach i w ogóle głosów Rottneros AB



"Zgodnie z informacją podaną przez spółkę zależną w dniu dzisiejszym, dodatkowa dywidenda dla akcjonariuszy, pod warunkiem podjęcia pozytywnej decyzji przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Rottneros AB, wyniesie 0,7 SEK na akcję (w sumie około 107 mln SEK, czyli ok. 48 mln zł)" - czytamy w komunikacie.



Zamiarem Rottneros jest podjęcie przez jej zarząd uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków wypłaty dywidendy oraz zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które podejmie ostateczną decyzję o jej wypłacie, podano także.



"Ewentualna wypłata dodatkowej dywidendy wpłynie istotnie na poziom przychodów Emitenta i jego wyniki finansowe" - podkreśliło Arctic Paper.



Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,16 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)