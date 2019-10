Jak wynika z wcześniejszych informacji Ryanaira oraz Katowice Airport, linia lotnicza począwszy od rozkładu zima 2019/2020 (przełom października i listopada) uruchomi na tym lotnisku bazę operacyjną. Przewoźnik ma umieścić w Katowicach dwa samoloty pod kątem połączeń regularnych i uruchomić 12 takich kierunków.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami ma to być: dziesięć połączeń tygodniowo do Dortmundu, cztery tygodniowo do Kijowa, po trzy tygodniowo do Kolonii/Bonn, Oslo-Torp, Manchesteru i Odessy, po dwa połączenia na tydzień do Bolonii, Brindisi, Cork, Goeteborga i Katanii oraz jedno w tygodniu do Pafos.

W aktualnym rozkładzie letnim linia oferuje z Katowic sześć kierunków: Ateny, Birmingham, Dublin, Edynburg, Londyn-Stansted i Mediolan-Bergamo. Wszystkie trasy z tegorocznej, letniej siatki połączeń dostępne mają być też w rozkładzie zimowym. Oznacza to, że zimą Ryanair zaoferuje z Katowic osiemnaście połączeń regularnych.

Dodatkowo, według wspólnej informacji przewoźnika i lotniska zamieszczonej na profilu Katowice Airport na Facebooku, 2 czerwca 2020 r. Ryanair uruchomi sezonowe połączenie z Katowic do Alghero na Sardynii. Trasa obsługiwana będzie dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty do 29 września 2020 r.

Ten niskokosztowy przewoźnik lotniczy zadebiutował w Katowice Airport w listopadzie 2007 r. połączeniem do Dublina. Zgodnie z zapowiedziami docelowo chce tam bazować sześć samolotów linii - w tym cztery czarterowe. Obecnie Ryanair ma w Polsce pięć baz operacyjnych: w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu i w Modlinie.

Katowice należą do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2018 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln podróżnych. Lotnisko jest krajowym liderem w przewozach czarterowych i regionalnym w transporcie cargo.

Zarządzające lotniskiem Górnośląskie Towarzystwo Lotniczego prowadzi szereg inwestycji. We wrześniu br. rozpoczęło rozbudowę tamtejszego terminalu pasażerskiego B. Powierzchnia obiektu, obsługującego odloty do lotnisk w strefie Schengen, wzrośnie o 40 proc., a przepustowość całego portu zwiększy się z 6 do 8 mln pasażerów rocznie. Prace mają potrwać do końca pierwszego półrocza 2021 r.

Równolegle z tym projektem GTL pracuje nad koncepcją zagospodarowania centralnej części portu. W dokumencie określona zostanie wielkość i lokalizacja nowego, centralnego terminalu pasażerskiego wraz z powiązanymi z nim: nowym systemem dróg wewnętrznych, parkingów oraz drugim hotelem i biurowcem.

Na podstawie tych analiz władze lotniska zdecydują o skali kolejnych inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury terminalowej i parkingowej.

Według wcześniejszych zapowiedzi GTL zakłada budowę infrastruktury, która umożliwi obsłużenie od 10 do 12 mln pasażerów rocznie; w przyszłym roku ma ruszyć konkurs architektoniczny na projekt nowego, niezależnego terminalu pasażerskiego. Do 2025 r. w Katowice Airport ma powstać również drugi terminal cargo.

Już w październiku br. powinien zakończyć się drugi etap rozbudowy płyty postojowej cargo, o stanowiska dla czterech samolotów kodu C (np. Airbus A320/Boeing 737). Obecnie w KTW mogą parkować jednocześnie 32 samoloty kodu C. GTL zainwestuje też w bazę obsługi technicznej samolotów oraz centralną wartownię.(PAP)

autor: Mateusz Babak