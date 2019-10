"W ciągu najbliższego roku oddamy do użytku 7 kolejnych gazociągów o długości 420 km w ramach korytarza Północ-Południe. W 2021 r. oddamy 4 gazociągi o długości 230 km, w tym połączenie ze Słowacją" - powiedział Stępień podczas konferencji prasowej.



W 2022 r. spółka planuje oddać gazociągi związane z projektem Baltic Pipe, gazociąg na Litwę i cztery tłocznie.



"Mamy 2 000 km gazociągów w realizacji, w tym 700 km się buduje, a 1 300 jest na deskach kreślarskich, czyli w fazie projektowania. Po 2022 r. będziemy realizować kolejne 1 000 km i pływający terminal FSRU" - wskazał także prezes.



"Na budowę infrastruktury wydamy ok. 14 mld zł w ciągu 4 lat, potem kolejne 10 mld zł w ciągu 10 lat, żeby zakończyć program dywersyfikacji" - podsumował Stępień.



Gaz-System oddał dziś do użytku gazociąg relacji Lwówek-Odolanów.



Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.



