Pytany, czy rząd będzie wspierać banki po wyroku TSUE, odpowiedział: "Formalnie taka prośba do nas nie została jeszcze skierowana, ale to nie jest tak, że mamy wyrok TSUE i mówimy bankom: same się martwcie, bo zrobiłyście błąd. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę z bankami. Zależy nam na tym, by polska gospodarka się rozwijała, a system bankowy jest dla nas partnerem".

"Jesteśmy gotowi na współpracę z bankami, mówię to w imieniu swoim, rządu, a także - jak sądzę, również NBP, KNF i BFG. Myślę, że będzie okazja, by usiąść i porozmawiać. Wsparcie może dotyczyć pewnych rozwiązań prawnych, które pozwolą bankom bardziej gładko przejść przez ten problem" - powiedział dziennikarzom Kwieciński, nie podając szczegółów.

Komentując wyrok TSUE powiedział: "Wiemy, że to będzie miało bardzo silne konsekwencje dla sektora bankowego, chociaż będą one rozłożone w czasie".

Wskazał, że orzeczenie TSUE wymaga przeanalizowania.

"Jako instytucje, które nadzorują sektor finansowy dokładnie monitorujemy co się dzieje. Nasze państwo było przygotowane, by sobie z takim problemem poradzić, co widać po reakcji rynków" - powiedział minister.

Trybunał Sprawiedliwości UE podał w czwartkowym wyroku, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Według Trybunału, prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Źródło w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu poinformowało PAP, że w czwartkowym wyroku TSUE dał zielone światło dla unieważnienia umowy kredytowej we franku szwajcarskim, pod warunkiem, że to unieważnienie jest w interesie konsumentów.

Związek Banków Polskich ocenia, że wyrok nie wyjaśnia wielu wątpliwości, jednak koszty dla banków mogą być niższe niż szacowane wcześniej. ZBP po opublikowaniu opinii rzecznika TSUE informował, że koszty te wynieść mogą około 60 mld zł. Zdaniem ZBP koszty dla banków rozłożone byłyby w czasie.

Po wydaniu wyroku Komisja Nadzoru Finansowego uspokajała, że sektor bankowy w Polsce jest dobrze przygotowany na potencjalne skutki orzeczenia TSUE. W jej ocenie sektor jest dobrze skapitalizowany i bezpieczny.

Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej UKNF zwrócił uwagę, że czwartkowe orzeczenie TSUE nie oznacza automatycznej konieczności zmian oraz przekwalifikowania wszystkich walutowych umów kredytowych. Poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego jest otwarta na konsultacje z zainteresowanymi bankami lub sektorem bankowym jako całością w sprawie konieczności i warunków tworzenia rezerw po orzeczeniu TSUE. (PAP Biznes)