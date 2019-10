W środę odbył się przejazd pociągiem testowym na odcinku wolskim II linii metra. Prezydent stolicy podczas rozmowy z mediami, która miała miejsce na stacji metra Księcia Janusza oznajmił, że dotacje z Unii Europejskiej są niezbędnym elementem w realizacji inwestycji związanych z transportem miejskim w Warszawie. "Od nich uzależniona jest budowa III linii metra" - powiedział.

Według planów zaprezentowanych podczas ubiegłorocznej kampanii przed wyborami samorządowymi, przebieg III linia metra rozpoczynałby się przy istniejącej już stacji Wilanowska, a kończyła na stacji Stadion Narodowy i łączył się z linią M2. Na trasie III linii metra miałyby się znaleźć m.in. Stegny, Powsińska, Siekierki, Gocław, Ostrobramska, rondo Wiatraczna i Dworzec Wschodni. Łącznie miałoby powstać 11 stacji.

"Linia ta uwzględnia istniejące dworce PKP, proponowany przebieg linii tramwajowych na Gocławiu oraz tereny, które dziś nie cieszą się zainteresowaniem deweloperów. Pokazanie tego planu spowodowałoby uruchomienie boomu inwestycyjnego" – podkreślał wówczas prof. Andrzej Chudzikiewicz z Politechniki Warszawskiej, twórca koncepcji rozbudowy metra warszawskiego.

Budowana obecnie II linia metra ma mieć - według informacji dostępnych na stronie urzędu miasta - 31 km i 21 stacji. W 2015 r. oddano do użytku centralny odcinek M2 (Rondo Daszyńskiego - Dworzec Wileński). We wrześniu został uruchomiony odcinek na Pradze-Północ. Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać ze stacji Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Wiosną przyszłego roku ma zostać oddany do użytku odcinek wolski, w którego skład wchodzą stacje Płocka, Młynów i Księcia Janusza.

Cała druga linia metra ma być gotowa przed 2023 r. Pozostałe odcinki rozbudowywanej linii M2 są albo w budowie, albo trwa postępowanie poprzedzające podpisanie umów z wykonawcami.

Metro Warszawskie wybrało także wykonawcę projektu i budowy ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bemowie – od stacji Techniczno-Postojowej Mory do stacji C3 Lazurowa. To około 4 km trasy, które w 48 miesięcy od dnia podpisania umowy wykona konsorcjum firm Gülermak i Astaldi. Firmy te zostały także zwycięzcami w przetargu na budowę metra na Bródno. Tam w 36 miesięcy mają powstać 4 km tuneli oraz stacje Zacisze, Kondratowicza i Bródno.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podczas otwarcia nowych stacji podziemnej kolei na Targówek powiedział, że rozbudowa II linii metra "to jeden z największych projektów, jakie realizujemy w tej perspektywie finansowej UE. A jeśli połączymy dwa projekty metra, bo w tej chwili oddajemy odcinek w kierunku wschodnio-północnym, ale jeszcze jest realizowany odcinek metra w kierunku zachodnim, to razem jest to projekt na prawie 8 mld złotych z dofinansowaniem UE" – wskazał. (PAP)

