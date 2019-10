Jak podkreślają eksperci Instytutu Kościuszki, potrzebne jest miejsce, w którym przemysł będzie mógł przedstawić swoje najnowsze rozwiązania i podjąć dyskusję na temat innowacji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Konieczne jest również wzmocnienie dialogu i wymiana doświadczeń między dużymi przedsiębiorstwami technologicznymi, jak również wsparcie w rozwoju innowacyjnych firm rozpoczynających swoją działalność, w tym startupów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, już 29 i 30 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CYBERSEC EXPO – największe w regionie CEE targi produktów i usług cyberbezpieczeństwa. Jest to wydarzenie towarzyszące piątej, jubileuszowej edycji Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu cyfrowemu w Europie.

„CYBERSEC EXPO powstało z myślą zarówno o firmach, które pragną bezpiecznie przeprowadzić cyfrową transformację, jak i dostawcach rozwiązań, którzy mogą im w tym pomóc. Mamy nadzieję, że tworząc coroczną regionalną platformę na rynku bezpieczeństwa cybernetycznego, nasze EXPO stanie się stałym elementem krajobrazu informatycznego Europy Środkowo-Wschodniej. Na liście już potwierdzonych partnerów i wystawców znajdują się tacy giganci jak Microsoft, Samsung, BAE Systems, CISCO, T-Mobile, a także regionalni czempioni, scaleupy i startupy, takie jak Nethone, Cryptomage, Cyberus Labs czy Secfence. Ciekawym elementem będzie także strefa 5G, w której prezentowana będzie technologia oraz komponenty sieci kolejnej generacji" - mówi Robert Siudak, Dyrektor ds. współpracy i realizacji projektów strategicznych w Instytucie Kościuszki.

Jak przewidują organizatorzy, przestrzeń CYBERSEC EXPO w trakcie dwóch dni wydarzenia zgromadzi łącznie ponad 2 500 uczestników. Wydarzenie jest skierowanie do szerokiego grona odbiorców, także tych nietechnologicznych i już dziś można się na nie zarejestrować. Dla firm będzie to wyjątkowa szansa na prezentację innowacyjnych produktów i pozyskanie nowych klientów. Natomiast odwiedzający będą mieli niepowtarzalną okazję do zapoznania się z nowinkami technologicznymi i sposobami działania cyfrowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Jednak CYBERSEC EXPO to znacznie więcej niż same targi. W specjalnej strefie konferencyjnej odbędą się liczne panele, podczas których goście będą rozmawiać m.in. o potencjale Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście szybko rozwijającego się sektora bezpieczeństwa ICT oraz ostatnich działań regulacyjnych i certyfikacyjnych na poziomie Unii Europejskiej. Zostaną również omówione obecne i przyszłe trendy, takie jak automatyzacja, bezpieczeństwo jako usługa (Security as a Service) czy outsourcing. Dodatkowo odbędą się wykłady i prezentacje, a także warsztaty i spotkania networkingowe, m.in. wieczorna gala dla partnerów, wystawców i gości.

Podczas CYBERSEC EXPO będzie miała miejsce również światowa premiera zupełnie nowego rozwiązania służącego zapewnieniu bezpieczeństwa Internetu Rzeczy - ELIoT Pro. Produkt polskiego producenta Cyberus Labs to wszechstronny i uniwersalny system bezpieczeństwa cybernetycznego IoT, który chroni użytkowników, urządzenia i dane w kluczowych sektorach gospodarki.

„Jesteśmy dumni, że oficjalnie przedstawimy ELIoT Pro na jednej z najważniejszych imprez w europejskim kalendarzu technologicznym” – mówi Jack Wolosewicz, współzałożyciel Cyberus Labs, CEO i CTO. „ELIoT Pro to rewolucyjne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Nasze wszechstronne szyfrowanie zostało specjalnie zaprojektowane dla szerokiej gamy urządzeń Internetu Rzeczy, aby uczynić każdy typ środowiska IoT bezpieczniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Mocną stroną systemu ELIoT Pro jest również to, że został on zaprojektowany w taki sposób, aby był w pełni zgodny z prawodawstwem UE – komentuje Wolosewicz.

Podczas wydarzenia zostaną również przedstawione wyniki partnerstwa pomiędzy Urzędem Miasta Katowice a Cyberus Labs. Zaprezentowana zostanie pierwsza pilotażowa integracja ELIoT Pro z inteligentnymi systemami miejskimi, mająca na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego mieszkańców Katowic.

CYBERSEC EXPO odbędzie się w dniach 29-30 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja na wydarzenie dostępna jest on-line na stronie www.cybersecexpo.eu.

CYBERSEC EXPO objęte jest patronatem medialnym przez: BiznesAlert.pl, Computerworld, DLP Expert, Fintek.pl, Forsal.pl, GazetaPrawna.pl, ICT Professional, IT Professional, IT Reseller, IT w Administracji, ITwiz, MamBiznes.pl, Polskie Radio Katowice, Radio Silesia, Sztucznainteligencja.org.pl, TVP3 Katowice, TVS, Wirtualna Polska.