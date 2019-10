Jak potwierdziła PAP we wtorek Barbara Grochal z zarządu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej prof. Łuczak zmarł po godz. 16 w szpitalu w Poznaniu.

Prof. dr hab. n. med., dr h.c. Jacek Łuczak urodził się 30 grudnia 1934 r. w Poznaniu. Od lat 80. XX w. angażował się w rozwój opieki paliatywnej w Polsce. Wówczas współpracował m.in. z hospicjum zorganizowanym przy kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu. Był także głównym twórcą i wieloletnim ordynatorem poznańskiego Hospicjum Palium.

Wielkopolski wojewódzki konsultant w dziedzinie opieki paliatywnej, dr hab. lek. med. Wojciech Leppert podkreślił we wtorek w rozmowie z PAP, że to dzięki prof. Łuczakowi w 1991 roku utworzono pierwszą w Polsce i prawdopodobnie jedyną w tamtych czasach w Europie Środkowej akademicką Klinikę Opieki Paliatywnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

"To był zupełny przełom, coś zupełnie nowego. Zaczęliśmy uczyć opieki paliatywnej studentów medycyny i pielęgniarstwa. To były pionierskie działania i on tak naprawdę stworzył nowoczesną opiekę paliatywną w Polsce" – powiedział Leppert.

W 1989 roku z inicjatywy prof. Łuczaka powstało w Poznaniu Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Aleksandra Lewińskiego i Antoniny Mazur. Dzięki PTOP w stolicy Wielkopolski powstało Hospicjum Palium. Drugim celem działalności Towarzystwa było rozwijanie i propagowanie zasad opieki paliatywnej w różnych, także niemedycznych środowiskach w całym kraju.

Za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu oraz rozwój opieki paliatywnej, we wrześniu profesor Jacek Łuczak został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Order wręczono mu na konferencji naukowej poświęconej działalności Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.

Barbara Grochal powiedziała PAP, że w czasie konferencji zaproszeni lekarze podkreślali rolę profesora Łuczaka w rozwoju opieki paliatywnej w całym kraju. „Mówili, że to właściwie on był ich nauczycielem, że opieka paliatywna w tym kraju to jest profesor. I to, że teraz jest tak dużo hospicjów to jest jego zasługa” – powiedziała Barbara Grochal.(PAP)

Autor: Szymon Kiepel