Senat USA za wejściem Macedonii Północnej do NATO

Źródło: PAP

Senat USA przytłaczającą większością głosów (91 do 2) zgodził się na wejście Macedonii Północnej do NATO. To polityczne wsparcie dla władz w Skopje po braku zgody państw UE na otwarcie negocjacji akcesyjnych z tym krajem.