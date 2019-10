"Wierzymy, że nasze wysiłki na rzecz konsolidacji budżetu i reform strukturalnych doprowadzą do dalszego obniżenia deficytu" - napisał w liście minister gospodarki i finansów Roberto Gualtieri. Wyjaśnił, że zwiększenie deficytu strukturalnego - który nie uwzględnia nadzwyczajnych przychodów i wydatków oraz skutków wahań cyklu koniunkturalnego - o 0,1 proc. produktu krajowego brutto nie będzie poważnym zlekceważeniem unijnych norm.

Zgodnie z regulującym funkcjonowanie strefy euro Paktem Stabilności i Wzrostu deficyt ten powinien w przyszłym roku zmniejszyć się o 0,6 proc. PKB. "Mając świadomość potrzeby zapewnienia trwałego trendu spadkowego proporcji między zadłużeniem Włoch a ich PKB uważamy, że kluczowym celem jest pobudzenie wzrostu gospodarczego" - zaznaczył Gualtieri.

Adresatami listu są wiceszef KE ds. euro Valdis Dombrovskis i komisarz ds. gospodarczych Pierre Moscovici. Zwrócili się oni we wtorek do włoskiego rządu o wyjaśnienia dotyczące niedostatecznej w stosunku do unijnych wymagań redukcji wydatków państwa w projektowanym przyszłorocznym budżecie. Wydatki publiczne Włoch liczone bez kosztów obsługi zadłużenia mają w przyszłym roku wzrosnąć o 1,9 proc. PKB, choć według unijnych wytycznych powinny spaść o co najmniej 0,1 proc. PKB.

"Chętnie zapoznalibyśmy się z dalszymi informacjami na temat dokładnej kompozycji zmian salda strukturalnego oraz na temat wydatków przewidzianych w projekcie planu budżetowego na 2020 rok. Informacje te pomogłyby nam ustalić, czy istnieje ryzyko istotnego odchylenia się od zalecanej na rok 2020 oraz na lata 2019 i 2020 korekty fiskalnej" - napisali w swym liście Dombrovskis i Moscovici. (PAP)