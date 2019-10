Jak podała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, umowę podpisano z konsorcjum firm: Eurovia Polska oraz Nowak-Mosty, które w przetargu przedstawiło najtańszą ofertę, opiewającą na ponad 31,8 mln zł brutto.

Zadaniem wybranego w przetargu oferenta, oprócz zaprojektowania i wykonania węzła drogowego na drodze krajowej nr 7, będzie także m.in. przebudowa dróg lokalnych, infrastruktury dla pieszych, obiektów inżynierskich.

Na etap projektowania wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przeznaczono 16 miesięcy od podpisania umowy. Sama budowa węzła ma potrwać kolejnych 15 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 października.

Ciąg drogowy Kraków - Zakopane zwany Zakopianką ma prawie 95 km długości (od węzła autostradowego w Opatkowicach do Zakopanego). W jego skład wchodzi ok. 55 km drogi krajowej nr 7 oraz drogi ekspresowej S7 (od Krakowa do skrzyżowania w Rabce Zaborni) oraz 40 km drogi krajowej nr 47 od Zaborni do Zakopanego.(PAP)

autor: Rafał Grzyb